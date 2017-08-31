Москва, 31 августа, 2017, 07:21 — ИА Регнум. В Москве одну из улиц назовут в честь кинорежиссера Эльдара Рязанова. Она появится на юго-западе столицы, сообщается на портале мэра Москвы.

George Mel Эльдар Рязанов со своей третьей супругой Эммой Валериановной

Название получит Проектируемый проезд №6021 в Обручевском районе города. Протяженность улицы составляет чуть более одного километра.

Рядом с Проектируемым проездом №6021 находится киноклуб-музей «Эльдар», художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов.

Решение увековечить имя известного режиссера в топонимике Москвы принято Городской межведомственной комиссией. В 2017 году знаменитому режиссеру исполнилось бы 90 лет.

Напомним, ранее предложение увековечить память Эльдара Рязанова поддержали президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, известный кинорежиссер Эльдар Рязанов скончался в ночь на 30 ноября 2015 года на 89-м году жизни. Режиссер умер от сердечной недостаточности. Он похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Напомним, многие фильмы Рязанова стали классикой советского кинематографа. Это «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Жестокий романс» и др.

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