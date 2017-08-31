Москва, 31 августа, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что в НИИ имени Склифосовского после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в центре Москвы поступила певица Светлана Гейман (творческий псевдоним Линда), соответствует действительности. Об этом сообщили в справочной службе НИИ имени Склифосовского РИА «Новости».

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«Пока она (певица) находится в приемном отделении», — отметил источник.

О состоянии певицы Светланы Гейман пока ничего неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа 2017 г. в центре Москвы грузовик совершил наезд на двух пешеходов. ДТП произошло на улице Каретный Ряд.

По свидетельствам очевидцев, транспортное средство приближалось к пешеходному переходу на небольшой скорости, при этом водитель не предпринимал никаких попыток остановиться.

Сбив двух человек, водитель грузовика скрылся с места ДТП. В столице был объявлен план «Перехват». Вскоре сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать водителя грузовика в районе кольцевой автодороги на юго-востоке города. Предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением.

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