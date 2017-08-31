Биробиджан, 31 августа, 2017, 06:53 — ИА Регнум. Ряд нарушений выявлен прокуратурой Еврейской автономной области после статьи ИА REGNUM «В аптеках ЕАО закончился льготный инсулин: власти молчат». В региональное правительство направлено представление, сообщили 31 августа в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Аптека

«В соответствии с поручением прокурора Еврейской автономной области Заурбека Джанхотова по публикациям городского портала «Город на Бире» и информационного агентства REGNUM: «В аптеках ЕАО закончился льготный инсулин: власти молчат» проведена проверка исполнения законодательства об охране здоровья граждан по вопросу обеспечения граждан лекарственными препаратами», — говорится в сообщении.

После выхода упомянутой статьи прокуратура провела проверку, которая выявила серьезные нарушения федерального законодательства в работе местных аптек. Так, оказалось, что аптеки не спешат выдать лекарства людям, которые имеют право получать их бесплатно.

«Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства в аптечных учреждениях на отсроченном обслуживании свыше установленного законом срока находилось 27 рецептов на предоставление лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на их получение за счет средств федерального бюджета, и 729 рецептов на предоставление лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на их получение за счет средств областного бюджета», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, в ряде случаев лекарства для больных сахарным диабетом были предоставлены с опозданием. Этих нарушений зафиксировано 12.

Надзорное ведомство пришло к заключению, что все эти задержки объясняются «просчетом со стороны органов государственной власти области». В результате число людей, получивших право на бесплатные медикаменты, не было своевременно учтено, и при закупках денег на всех не хватило.

«В связи с выявленными нарушениями закона в правительство области внесено представление, рассмотрение которого взято на контроль», — говорится в сообщении.

Напомним, 8 августа2017 года ИА REGNUM опубликовало материал о нарушениях в работе аптек в ЕАО. Речь шла о несвоевременной выдаче инсулина льготникам. Оказалось, что инсулина в аптеках нет. При этом отмечалось, что руководство области не проводит торги по закупке препарата.

Так, житель регионального центра не смог приобрести в аптеке жизненно необходимый препарат и вынужден был искать его своими силами. В государственной аптеке ему посоветовали «зайти через неделю».