Южно-Сахалинск, 31 августа, 2017, 07:06 — ИА Регнум. Дирекция по реализации ФЦП развития Курильских островов Сахалинской области выделила под строительство жилых домов на Шикотане участки, на которых невозможно построить жилье. За невыполненные работы уже заплачено 50 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Трещина на стене дома

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Активисты ОНФ в рамках мониторинга строительства жилых домов на острове Шикотан выявили серьезные проблемы с исполнением контрактов.

ГКУ «Дирекция по реализации федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов» выделила под строительство участок, на котором в принципе невозможно построить жилые дома в соответствии с проектной документацией — участок слишком мал. Более того: на выделенные под строительство жилья земли приходится сброс канализационных стоков. И подрядные организации уведомили об этом подрядчика — то самое областное ГКУ «Дирекция по реализации ФЦП по развитию Курил».

Помимо этого, должностное лицо дирекции, превысив свои полномочия, выплатило подрядчику более 50 млн рублей за невыполненные работы. А по условиям договора деньги могли быть перечислены лишь за фактически исполненное строительство.

Подрядчики долго просили заказчика о выделении дополнительных земельных участков. Но выделены земли были с большим опозданием — сроки уже были сорваны.

Что же заказчик строительства? Заказчик попытался внести подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. В УФАС были направлены соответствующие документы. Однако заказчик скрыл от УФАС сведения о необходимости проведения дополнительных изыскательских работ на земельных участках, переписку о невозможности строительства на земельном участке.

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Решениями УФАС по Сахалинской области от 16.08.2017 и 21.08.2017 по делам №РНП-65−63/17 и №РНП-65−62/17 было установлено, что ГКУ «Дирекция по реализации федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области» предоставило подрядчику земельные участки, на которых невозможно было обеспечить строительство многоквартирных жилых домов требуемой площади, были подтверждены и иные факты — о выплатах и невозможности строительства на месте слива канализационных стоков в связи с загрязнением почвы.

«Такие действия заказчика вряд ли можно назвать законными. Главный вопрос — правомерность перечисления более 50 млн рублей за невыполненные работы. Напомним, что ранее за аналогичные действия было возбуждено уголовное дело в отношении мэра Южно-Курильского района», — рассказала активист ОНФ Юлия Панюкова.

Все материалы мониторинга активисты ОНФ передали в правоохранительные органы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года под стражу был заключен мэр Южно-Курильска Василий Соломко — по подозрению в превышении служебных полномочий. Следствие, основываясь на материалах проверки ФСБ, подозревает его в превышении должностных полномочий. Он заключил контракт с компанией «Бигсан» на приобретение для нужд горожан, проживающих в неприемлемых условиях, 104 квартир в четырех жилых домах. Сумма контракта превысила 454 млн рублей.

В мае 2017 года на Шикотане рабочие строительной компании «Атика» пожаловались на то, что работодатель полгода не платит им зарплату. Сам директор «Атики» не выходил на связь ни с работниками, ни с инспекцией по труду. К ситуации подключились правоохранительные органы.

В 2016 году прокуратура Сахалинской области выявила более 800 нарушений законодательства в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Программа по ликвидации аварийного жилья на Сахалине и Курилах, по данным портала «Реформа ЖКХ», выполнена всего на 52%. Регион занял 37-е место в стране по темпам переселения граждан из аварийных бараков. Согласно данным портала, в список на переселение включены 1 858 аварийных домов, признанных таковыми по состоянию на 1 января 2012 года, общей площадью 289,81 тыс. кв. метров. Осталось переселить на Сахалине еще 2 270 человек, а это 56,97 тыс. кв. метров. Как сообщается на портале, по 11 домам на Сахалине расселение отстает от графика более трех месяцев (2,48 тыс. кв. м), по 186 домам отставание от графика до трех месяцев (34,91 тыс. кв. м), по 49 домам расселение идет по графику (9,53 тыс. кв. м).