Москва, 31 августа, 2017, 06:22 — ИА Регнум. О различиях между самыми разными и даже неоднозначными формами постмодернистского искусства и тем, что на Западе уже давно называют «смертью искусства», рассказал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 30 августа в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире телеканала «Россия-1».

Красная Весна Сергей Кургинян на первом канале

"Искусство — это система слабых сигналов, которые должны создавать образ. Когда искусство сталкивается с реальностью, уничтожается искусство… Ставится какая-нибудь сложная постмодернистская пьеса: интересная, с глубокими ролями. При этом выводится на сцену большое количество голых мужчин и женщин, они начинают по сцене бегать… За чем будут смотреть? За этими женщинами или за тем, как разворачивается этот изысканный сюжет постмодернистский?» — заявил театральный режиссер, добавив, что вывод такой реальности на сцену называется смертью искусства.

В качестве примера того, чем отличается любое, самое сложное и неоднозначное постмодернистское искусство от того, что является смертью искусства, Кургинян привел пример конфликта знаменитого австрийского и американского композитора Арнольда Шёнберга, занимавшегося поиском новых музыкальных форм, и основоположника новой венской школы с композитором Джоном Кейджем.

«Он [Шёнберг] развивал вперед и классическую музыку атональную, и додекафонию совсем другую, он был прототипом героя «Доктора Фаустуса» из романа Томаса Манна и так далее. Но когда к нему пришел такой… хотевший стать композитором ученик Джон Кейдж, Шёнберг сразу его невзлюбил. Он сказал Кейджу: «Вы гениальный изобретатель, но вы не композитор», а потом добавил: «Вы стоите перед музыкой, как перед стеной, а двери нет». Кейдж сказал: «Тогда я буду биться головой», — заявил Кургинян, добавив, что впоследствии Шёнберг, когда Кейдж все же стал композитором, отказывался посещать его выступления.

Суть конфликта, по словам Кургиняна, заключалась в том, что Шёнберг понимал, что он, разрушая нечто в искусстве, создавал и новое, искал новые формы, двигая вперед современное ему искусство, а Кейдж хочет искусство полностью уничтожить.

«…Что он и сделал в своем знаменитом произведении «4′33″», когда открылась крышка фортепиано и молча просидели 4 минуты 33 секунды, и потом она закрылась. Было сказано: «Это самое великое произведение — молчание!» Но в следующий раз-то ничего не возникло, сказали: «Это смерть музыки», — раскрыл Кургинян суть различия между любыми формами современного искусства и смертью искусства.

Напомним, что разговор о такой сложной и в то же время крайне актуальной для России и мира теме, как «смерть искусства», начался в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 27 августа при обсуждении сути и подлинного содержания конфликта вокруг худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который известен своими скандальными постановками в духе ЛГБТ и разного рода перверсий. По словам Кургиняна, то западное течение, которое Серебренников представляет в России, уже давно заявило о том, что они «не искусство», поэтому странно слышать, когда деятельность Серебренникова называют искусством.

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