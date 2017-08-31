Петропавловск-Камчатский, 31 августа, 2017, 06:17 — ИА Регнум. На Камчатке определились с инвестором, который будет строить новый терминал главного аэропорта региона в городе Елизово. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, состоялось подведение итогов конкурса, в котором участвовали только две компании — «Аэропорты регионов» и «Новапорт Инвест».

Zhuravell Аэропорт. Петропавловск-Камачатский

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По итогам оценки представленных документов АО «Аэропорты регионов» набрало 100 баллов, ООО «Новапорт Инвест» — 50 баллов.

«Строительством нового аэровокзала на Камчатке займется известная на этом рынке компания — «Аэропорты регионов». Она предложила максимальную цену за акцию, наибольший объем инвестиций и предложила в рамках проекта построить дополнительную сопутствующую инфраструктуру», — отметил подводя итоги конкурса губернатор Владимир Илюхин.

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Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, компания «Аэропорты России», которая входит в группу компания «Ренова» Виктора Вексельберга, предложила за одну акцию АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский» 9 тыс. 842 рубля. Кроме того, инвестор готов построить гостиницу на 120 мест и цех бортового питания. ООО «Новапорт Инвест» предложило за одну акцию 2 тыс. 116 рублей.

Планируется, что соглашение с инвестором о строительстве нового пассажирского терминала в главном аэропорту Камчатки будет подписано в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке 6−7 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, контрольный пакет акций (50%+1) АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский» оценен в 760 млн рублей и может быть реализован в рамках инвестиционного соглашения по строительству нового терминала.

Для того, чтобы приступить к реализации проекта власти Камчатки создали дочернюю структуру Камчатского авиационного предприятия. Новое юридическое лицо — Международный аэропорт «Петропавловск-Камчатский» занимается вопросами организации аэропортового обслуживания пассажиров и воздушных судов.