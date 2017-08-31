Москва, 31 августа, 2017, 06:16 — ИА Регнум. Итогом встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с катарским коллегой Мухаммедом Аль Тани, а также с эмиром Катара Тамимом Аль Тани и министром обороны Халедом Аль-Атыйей стала договоренность о продолжении действующих и развитии новых двусторонних проектов, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров во время визита в Катар

Переговоры в Дохе, куда российский министр прибыл с рабочим визитом, состоялись 29−30 августа. По итогам переговоров решено продолжать российско-катарское сотрудничество.

«Условлено продолжить совместную работу по реализации уже действующих и согласованию новых перспективных взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и инвестиционной сферах, наращиванию гуманитарных обменов, связей в области культуры и спорта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что министры обсуждали положение дел в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в частности — ситуации с дипломатическим конфликтом вокруг Катара. Российский министр заявил, что разногласия нужно устранить — с помощью посреднической миссии руководства Кувейта.

«С акцентом на необходимость скорейшего восстановления национального согласия при одновременной решительной борьбе с терроризмом затрагивалось положение в «горячих точках» ближневосточного региона, в частности в Сирии, Ливии, Йемене и на палестинских территориях», — говорится в сообщении.

Отметим, что все участники переговоров сошлись во мнении, что только народ любой страны может решать ее судьбу. При этом необходимо, чтобы соблюдались нормы международного права.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа Лавров заявил, что Москва готова помочь Катару в решении дипломатического конфликта с рядом стран Персидского залива.

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