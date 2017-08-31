Казань, 31 августа, 2017, 06:06 — ИА Регнум. От татарских некоммерческих организаций поступили первые четыре заявки на второй конкурс президентских грантов. Общий запрашиваемый объём финансирования превышает 14,45 млн рублей, но на 74% этого бюджета претендует проект по укреплению института семьи и семейных ценностей, предложенный региональной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) РТ. Все заявки зарегистрированы с первого раза и примут участие в отборе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги в руках

Организация ветеранов ставит перед собой довольно амбициозные цели — снизить количество разводов, увеличить число браков и числа рождений детей. Добиться этого планируется с помощью лекций, семинаров, бесед по группам, ролевых игр, тренингов, тестирования и анкетирования. Привлечь к работе НКО предполагается специалистов Центра учебно-оздоровительных технологий М.С. Норбекова из Москвы. Авторы рассчитывают, что поддержку проекту окажет глава региона Рустам Минниханов, о чём и пишут в своей заявке.

Пока же, по данным Татарстанстата, рождаемость в целом за семь месяцев 2017 года относительно такого же периода 2016 года снизилась на 14,5% — 27 919 против 32 662. Показатель разводов, наоборот, пошёл в рост — на 1%, до 7 904 против 14,1 тыс. браков, зарегистрированных за семь месяцев 2017 года. По итогам 2016 года относительно предыдущего периода органы статистики отмечали снижение интереса к регистрации отношений сразу на 15,7%. За январь-июль 2017 года в сравнении с таким же периодом 2016 года пока наблюдается положительная динамика регистрации брака — на 4,7%.

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Самая скромная заявка на президентский грант подана от Фонда «Социально-культурного развития» Сарманского района РТ. Он запросил 341 тыс. рублей на проект «Мы — равные». Суть проекта — привлечение внимания общества к проблеме детей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день в Сармановском районе проживают 200 детей-инвалидов. Для них НКО предлагает провести игры, рассказать стихи, спеть, станцевать, а также раздать подарочные пакеты на дому.

В свою очередь Фонд поддержки культурных инициатив «Зур Арт» (Большое искусство) попросил почти 3 млн рублей на фестиваль декоративно-прикладного искусства «Руками женщины». Отборочный этап НКО планирует провести в 85 регионах. После чего будет проведён межрегиональный фестиваль в Казани, а по его итогам 15 призёрам обещают международную выставку-ярмарку во Франции.

Четвёртая заявка поступила от местной молодёжной общественной организации «Городской студенческий совет» города Набережные Челны. На 421,1 тыс. рублей они планируют провести интеллектуально-информационный квест «Ведётся следствие».

«Квест представляет собой одно большое задание, которое включает в себя элементы ролевой игры. Участникам предстоит из пяти подозреваемых в преступлениях коррупционной направленности выбрать реального виновного, используя показания самих подозреваемых и свидетелей, а так же изучив неоконченное уголовное дело», — отмечается в презентации к проекту.

Тема коррупции актуальна в регионе. По данным прокуратуры РТ, за первое полугодие 2017 года было выявлено 1390 случаев нарушения антикоррупционного законодательства. По итогам разбирательств к административной ответственности привлекли 617 должностных лиц и возбудили 30 уголовных дел.

Напомним, второй конкурс по отбору проектов стартовал 16 августа и продлится до 29 сентября. Итоги подведут в ноябре. Общий объем фонда, который распределят между победившими в конкурсе проектами, составит более 4,5 млрд рублей. Это самая большая сумма за всю историю президентских грантов для НКО.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на первом конкурсе 2017 года отбор прошли 20 заявок от республики, что в пять раз больше, чем за год до этого.

Регион вошёл в десятку субъектов Федерации с наибольшим числом проектов, получившим президентские гранты по итогам первого конкурса. Из 20 победителей больше всех средств выделят на этноколлекцию «Сказки Поволжья» — 2 873 579,1 рубля. Грант получит АНО «Детская анимационная студия «Татармультфильм». Самая маленькая сумма выделяется под проект адаптации детей-инвалидов инновационными медийными средствами — 202 210 рублей.

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