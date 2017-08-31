Санкт-Петербург, 31 августа, 2017, 05:15 — ИА Регнум. Первый этап заводских ходовых испытаний новейшего ледокола «Илья Муромец» успешно завершен в акватории Финского залива, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Mil.ru Ледокол «Илья Муромец» перед спуском на воду

«В ходе первого этапа заводских ходовых испытаний проверены уникальные характеристики новейшего ледокола «Илья Муромец», построенного на предприятии «Адмиралтейские верфи» для Военно-Морского Флота, — говорится в сообщении. — Испытания проводились в акватории Финского залива и Балтийского моря экипажем ледокола под командованием капитана Глеба Рутковского и сдаточной командой предприятия «Адмиралтейские верфи» в период с 29 августа по настоящее время».

Уточняется, что ледокол успешно прошел испытания на скорость и маневренность. Все системы и оборудования ледокола успешно прошли проверку. При этом использовались уникальные тесты.

«Так экипажем и сдаточной командой завода были проведены детальные испытания палубных средств — пяти шлюпок-катеров и плашкоута, которые штатно базируются на ледоколе, — говорится в сообщение. — Каждое плавсредство было многократно спущено и проверено на воде. В ходе испытаний, штатно размещенный на борту «Ильи Муромца» плашкоут успешно продемонстрировал возможность швартовки к необорудованному участку берега».

В ходе испытаний проверено функционирование кранового оборудования. На воду с его помощью были спущены шлюпки. Постоянно изменялось расположение плавсредств и установленных на палубе контейнеров с оборудованием для борьбы с разливом нефти.

Напомним, многофункциональный ледокол «Илья Муромец» построен для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях. Водоизмещение корабля - шесть тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2017 года в Минобороны РФ назвали сроки включения «Ильи Муромца» в состав российского Военно-морского флота.