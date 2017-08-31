Ледокол «Илья Муромец» успешно испытан в акватории Финского залива
Санкт-Петербург, 31 августа, 2017, 05:15 — ИА Регнум. Первый этап заводских ходовых испытаний новейшего ледокола «Илья Муромец» успешно завершен в акватории Финского залива, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«В ходе первого этапа заводских ходовых испытаний проверены уникальные характеристики новейшего ледокола «Илья Муромец», построенного на предприятии «Адмиралтейские верфи» для Военно-Морского Флота, — говорится в сообщении. — Испытания проводились в акватории Финского залива и Балтийского моря экипажем ледокола под командованием капитана Глеба Рутковского и сдаточной командой предприятия «Адмиралтейские верфи» в период с 29 августа по настоящее время».
Уточняется, что ледокол успешно прошел испытания на скорость и маневренность. Все системы и оборудования ледокола успешно прошли проверку. При этом использовались уникальные тесты.
«Так экипажем и сдаточной командой завода были проведены детальные испытания палубных средств — пяти шлюпок-катеров и плашкоута, которые штатно базируются на ледоколе, — говорится в сообщение. — Каждое плавсредство было многократно спущено и проверено на воде. В ходе испытаний, штатно размещенный на борту «Ильи Муромца» плашкоут успешно продемонстрировал возможность швартовки к необорудованному участку берега».
В ходе испытаний проверено функционирование кранового оборудования. На воду с его помощью были спущены шлюпки. Постоянно изменялось расположение плавсредств и установленных на палубе контейнеров с оборудованием для борьбы с разливом нефти.
Напомним, многофункциональный ледокол «Илья Муромец» построен для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях. Водоизмещение корабля - шесть тонн.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2017 года в Минобороны РФ назвали сроки включения «Ильи Муромца» в состав российского Военно-морского флота.