Казань, 31 августа, 2017, 04:58 — ИА Регнум. Из бюджета Татарии планируют потратить более 230,59 млн рублей на устройство 1,25 км шумозащитного экрана в Казани. Соответствующий аукцион пройдёт 18 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Победитель должен будет выполнить задание до 25 июня 2018 года. Заказчик — ГКУ «Главтатдортранс». Известно, что работы будут проводиться в Вахитовском и Приволжском районах. Конкретного места размещения экрана в техническом задании не указано.

Установка экрана будет выполнена в рамках постановления Кабинета министров РТ от 28 июня 2017 года, которым в подпрограмму «Строительство, реконструкция автомобильных дорог и мостовых сооружений» внесены поправки. Ими предусмотрена и установка шумозащитного экрана.

Для сравнения, той же программой на реконструкцию 8,3 км проспекта Чулман в Набережных Челнах определено 167,63 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расходы бюджета Татарии по статье дорожное хозяйство на 2017 год составят 20,549 млрд рублей.

На 2017 год и плановый период 2018—2019 годов доходы бюджета республики утверждены в размере 178 млрд рублей, а расходы — 185,6 млрд рублей. Дефицит составит 7,56 млрд рублей.

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