Мирный, Якутия, 31 августа, 2017, 04:39 — ИА Регнум. Выручка ПАО «АЛРОСА» по МСФО за I полугодие 2017 года составила 155,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе российской компании.

Ptukhina Natasha Алмазы АЛРОСА

«Выручка Компании в I полугодии 2017 года составила 155,6 млрд рублей, показатель EBITDA — 72,8 млрд рублей, чистая прибыль — 48,9 млрд рублей, чистый денежный поток — 50,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Уточняются причины снижения финансовых показателей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года: действие возымели рыночные и макроэкономические факторами, в числе которых укреплением курса рубля на 18% и 15%-ное падение средней цены алмазов.

Комментируя финансовые итоги I полугодия, президент «АЛРОСА» Сергей Иванов отметил, что свою роль сыграла макроэкономическая конъюнктура, не зависящая от производителя. Однако компания эффективно оптимизировала расходы.

«В I полугодии 2017 года нам удалось добиться отсутствия роста производственной себестоимости и сокращения затрат, в том числе благодаря мероприятиям по переходу на более дешевые источники энергии, нормированию расхода материально-технических ресурсов и повышению эффективности закупочных процедур», — отметил он.

В итоге рост производственных затрат в указанный период составил менее одного процента при увеличении алмазодобычи на 14%.

Напомним, российская компания «АЛРОСА» — мировой лидер по объемам добычи алмазов. Государственное участие во владении акциями компании составляет 33,03%. В собственности Якутии находится 25% + одна акция.