Биробиджан, 31 августа, 2017, 04:59 — ИА Регнум. В Биробиджане центральная улица по-прежнему не приспособлена под передвижение маломобильных граждан. Председатель городского клуба колясочников, член регионального штаба ОНФ Денис Якимов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, как не смог попасть ни в одну аптеку, ни в структурные подразделения мэрии, ни в офис оператора по проведению капремонта. Единственным зданием, куда инвалид попал без труда, оказалась областная прокуратура.

ОНФ Пешеходный переход в Биробиджане

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Председатель биробиджанского клуба колясочников Денис Якимов проследовал от перекрёстка улиц Шолом-Алейхема и переулка Швейного до гостиницы «Центральная». Ни в одну из двух аптек инвалиду на коляске попасть не удалось. В первом случае кнопки вызова персонала не было, да и пандуса не оказалось. Во втором случае у кнопки вызова сели батарейки, а пандус хоть и был установлен, однако устройство оказалось короче ровно на одну лестничную ступеньку.

ОНФ У кнопки вызова персонала села батарейка

В доме №25 на улице Шолом-Алейхема находятся структурные подразделения городской администрации и офис регионального оператора по проведению капремонта. Возле центрального входа в региональный фонд капремонта кнопка вызова персонала не работала, однако инвалиду указали, что есть и другая — с торца дома около пандуса. На деле выяснилось, что путь к пандусу преграждают и высокий бордюр, и закрытая дверь. Впрочем кнопки там не оказалось.

Одно из немногих мест, куда Денис Якимов смог попасть, — прокуратура ЕАО. Раньше по пандусу в здание мог попасть только инвалид с очень хорошей физподготовкой, но сейчас к устройству нареканий не возникло. Аналогичная ситуация наблюдается в городском Дворце культуры, в приёмном покое областной больницы.

«Шаги по улучшению доступности в городе предпринимаются, но всё же ещё остаётся много непреодолимых препятствий, — отметил колясочник. — К примеру, чтобы просто переехать пешеходный переход на пересечении улиц Димитрова и Шолом-Алейхема, мне приходится делать круг, пересекая дорогу в трёх местах, и везде ждать, когда загорится зеленый сигнал светофора».

ОНФ Подъезд к пандусу в Биробиджане

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег» Артём Моисеенко считает, что Приморский край становится доступней для инвалидов, но работы ещё очень много. Наблюдаются проблемы с бордюрами, автобусов с подъёмниками критически не хватает, недоступны остаются железнодорожная станция и паромная переправа во Владивостоке.