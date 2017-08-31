Села батарейка: колясочники Биробиджана не могут преодолеть доступную среду
Биробиджан, 31 августа, 2017, 04:59 — ИА Регнум. В Биробиджане центральная улица по-прежнему не приспособлена под передвижение маломобильных граждан. Председатель городского клуба колясочников, член регионального штаба ОНФ Денис Якимов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, как не смог попасть ни в одну аптеку, ни в структурные подразделения мэрии, ни в офис оператора по проведению капремонта. Единственным зданием, куда инвалид попал без труда, оказалась областная прокуратура.
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Председатель биробиджанского клуба колясочников Денис Якимов проследовал от перекрёстка улиц Шолом-Алейхема и переулка Швейного до гостиницы «Центральная». Ни в одну из двух аптек инвалиду на коляске попасть не удалось. В первом случае кнопки вызова персонала не было, да и пандуса не оказалось. Во втором случае у кнопки вызова сели батарейки, а пандус хоть и был установлен, однако устройство оказалось короче ровно на одну лестничную ступеньку.
В доме №25 на улице Шолом-Алейхема находятся структурные подразделения городской администрации и офис регионального оператора по проведению капремонта. Возле центрального входа в региональный фонд капремонта кнопка вызова персонала не работала, однако инвалиду указали, что есть и другая — с торца дома около пандуса. На деле выяснилось, что путь к пандусу преграждают и высокий бордюр, и закрытая дверь. Впрочем кнопки там не оказалось.
Одно из немногих мест, куда Денис Якимов смог попасть, — прокуратура ЕАО. Раньше по пандусу в здание мог попасть только инвалид с очень хорошей физподготовкой, но сейчас к устройству нареканий не возникло. Аналогичная ситуация наблюдается в городском Дворце культуры, в приёмном покое областной больницы.
«Шаги по улучшению доступности в городе предпринимаются, но всё же ещё остаётся много непреодолимых препятствий, — отметил колясочник. — К примеру, чтобы просто переехать пешеходный переход на пересечении улиц Димитрова и Шолом-Алейхема, мне приходится делать круг, пересекая дорогу в трёх местах, и везде ждать, когда загорится зеленый сигнал светофора».
Как сообщало ИА REGNUM, председатель Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег» Артём Моисеенко считает, что Приморский край становится доступней для инвалидов, но работы ещё очень много. Наблюдаются проблемы с бордюрами, автобусов с подъёмниками критически не хватает, недоступны остаются железнодорожная станция и паромная переправа во Владивостоке.