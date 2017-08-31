Южно-Сахалинск, 31 августа, 2017, 04:13 — ИА Регнум. Открытие бальнеологического комплекса на в ТОР «Горный воздух» (Сахалинская область) планируется в ноябре будущего года, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Chris 73 Онсэн в Японии

«В ноябре 2018 года резидент ТОР «Горный воздух» компания «Хонока Сахалин» откроет бальнеологический комплекс», — говорится в сообщении.

По данным министерства, инвестиции, в основном из Японии, составят 502 миллиона рублей. Партнер, который решил вложить деньги — японская компания «Марусин Ивадера Корпорейшн».

Комментируя планы по строительству нового объекта, Сергей Дмитриев, управляющий директор «Хонока Сахалин», заявил, что предприятие стремится следовать лучшим японским стандартам обслуживания.

«Мы строим не просто баню, а становимся частью сетевой компании под брендом «Хонока», — сказал он. — Таких бань всего десять на Хоккайдо, три в Токио и одна в Китае. Теперь будет еще одна и на Сахалине. Сетевой формат предполагает определенные условия. Мы должны будем их соблюдать в полном объеме».

Уточняется, что новый комплекс будет работать круглый год. Предприятие создаст новые рабочие места — как минимум для 60 человек. Между тем часть персонала будет представлена японцами.

«Мы готовы предложить японское качество по более низким ценам, — пояснил Дмитриев. — При разработке своего проекта мы делали ставку на то, что посещение онсэна станет дополнительной опцией для тех, кто приезжает на курорт «Горный воздух».

Напомним, резидентами «Горного воздуха» являются шесть инвесторов. Общая сумма проектов составляет 10,7 миллиарда рублей. Кроме того, рассматриваются две новые заявки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года инвестор «Горного воздуха» компания «Лайт-Декор» начнет строительство гибридного отеля эконом-класса в Южно-Сахалинске.