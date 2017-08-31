Владивосток, 31 августа, 2017, 03:54 — ИА Регнум. Российско-монгольские переговоры на высочайшем уровне пройдут в столице Приморского края в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2017), сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга

«Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой во Владивостоке на полях третьего Восточного экономического форума, — говорится в сообщении. — Соответствующая договоренность была достигнута на встрече лидеров двух стран в рамках визира российского президента в Венгрию».

В планах переговоров — обсуждение двусторонних отношений Москвы и Улан-Батора.

«Что касается двусторонних отношений, то мы сможем более подробно поговорить о них во Владивостоке, куда, как я знаю, Вы тоже планируете приехать на форум», — отметил Путин, обращаясь к монгольскому коллеге.

Баттулгой подтвердил эти планы, в том числе - относительно встречи с российским президентом.

«С того момента, как состоялись президентские выборы в Монголии, не прошло и двух месяцев, — напомнил он. — Учитывая современные реалии, планирую ещё больше расширять отношения с нашим северным соседом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВЭФ-2017 пройдет в приморской столице 6 - 7 сентября. Планируются переговоры между Россией и Китаем, Южной Кореей, Японией и Индией.

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