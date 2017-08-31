Владивосток, 31 августа, 2017, 03:35 — ИА Регнум. На территории 18 регионов России за предпоследнюю неделю августа 2017 года выросли цены на бензин. В тройку территорий с наибольшим ростом цен вошёл один из субъектов Дальнего Востока — стоимость топлива в Южно-Сахалинске увеличилась на 0,2%. Планку до 0,3% поднял Ставрополь, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Росстат.

Бензоколонка

Читайте также: Цена на бензин в Алтайском крае — одна из минимальных в России

По данным на 21 августа, дороже всего автомобильный бензин на Дальнем Востоке стоил в Анадыре — 53,12 рубля, на втором месте с 49,11 рубля идёт Якутск, на третьем — Магадан с 45,81 рубля. Южно-Сахалинск в этом списке занимает пятую позицию — 43,51 рубля. Далее идут Владивосток, Биробиджан, Благовещенск и Хабаровск (38,51 рубля).

Бензин марки АИ-92 в Анадыре продавали за 51,50 рубля, в Якутске — за 49,04 рубля, Магадан — 45,02 рубля, Петропавловск-Камчатский — 44,67 рубля, Южно-Сахалинск — 42,24 рубля. Самая низкая стоимость АИ-92 наблюдалась в Хабаровске — 38,77 рубля.

Литр топлива АИ-95 по состоянию на 21 августа в Анадыре стоил 56 рублей, в Якутске — 49,97 рубля, В Магадане — 48,06 рубля, Петропавловск-Камчатский — 47,31 рубля, Южно-Сахалинск — 45,79 рубля. Самый низкий порог отмечен опять же в случае с Хабаровском — 40,95 рубля.

Цена на дизельное топливо в ДФО варьировалась от 39,73 рубля в Хабаровске до 51,50 рубля в Анадыре. В Якутске дизельное топливо продавали за 49,98 рубля, в Петропавловске-Камчатском — 46,57 рубля, в Магадане — 45,79 рубля, в Южно-Сахалинске — 44,87 рубля.

Читайте также: На Чукотке, Колыме и в Якутии продают самый дорогой в России бензин

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотский автономный округ, республика Якутия и Магаданская область занимают лидирующие позиции в России по стоимости бензина. В июле 2017 года цена на АИ-95 в этих регионах варьировалась от 48,06 до 56 рублей, АИ-92 — от 47,94 до 51,50 рубля, дизельное топливо — от 49,42 до 51,50 рубля.