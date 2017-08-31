Лондон, 31 августа, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Уход с поста премьер-министра Великобритании после выхода страны из Европейского союза не входит в планы Терезы Мэй, сообщила она в интервью телеканалу ITV News.

DonkeyHotey Тереза Мэй

Комментируя свои планы на будущее, глава британского правительства заверила, что не собирается покидать высочайший пост. Она будет возглавлять правительство до 2022 года, когда пройдут очередные выборы.

«Я здесь на долгий срок», — заявила она.

Мэй подчеркнула, что никакие сложности ее не пугают, и что начатое она бросать не будет.

В интервью ВВС она заявила:

«То, чем занимаюсь я и мое правительство касается не только реализации Brexit, но и достижения более светлого будущего для Великобритании».

Напомним, парламентские выборы в Великобритании прошли 8 июня 2017 года. Явка составила 68,7%. Возглавляемая Мэй Консервативная партия получила 318 мест в парламенте.

Мэй пришла к власти на волне решения о Brexit. В марте она подписала письмо на имя Дональда Туска, возглавляющего Европейский совет, уведомив Брюссель о начале процедуры британского выхода из ЕС.

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