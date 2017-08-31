Гуанчжоу, Китай, 31 августа, 2017, 03:22 — ИА Регнум. Китай начал строительство новейшего океанического исследовательского судна, сообщает 30 августа газета «Жэньминь жибао».

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Как сообщает Государственная океаническая администрация КНР, строительство ведется в города Гунчжоу в южной провинции Гуандун.

По словам заместителя администрации Сунь Шусяня, судно, получившее название Dayang Erhao («Океан №2») будет в основном заниматься исследовательскими проектами по изучению ресурсов океана, а также глубоководными научными экспедициями.

Корабль длиной 98 метров и шириной 17 метров будет способен отправляться в научные исследовательские экспедиции по всему миру с дистанцией хода в 14 тыс. морских миль.

Ожидается, что «Океан №2» заступит на дежурство в марте 2019 года, сообщает газете источник в администрации.

Напомним, что на днях из китайского порта Циндао в исследовательскую экспедицию отправилось судно «Сяняхун-01» с 260-дневной миссией. Судно займется изучением климата и морских ресурсов южного полушария.