Санкт-Петербург, 31 августа, 2017, 03:15 — ИА Регнум. В ночь на 31 августа легковой автомобиль вылетел на тротуар Невского проспекта Санкт-Петербурга. Инцидент произошел у Казанского собора, сообщают очевидцы в социальных сетях. На месте уже находятся медики скорой помощи и сотрудники полиции. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Https://vk.com/spb_today ДТП на Невском (скриншот группы «ДТП и ЧП")

«Дтп на Невском проспекте перед Казанским собором. Сбили людей», — написал около 02:45 один из пользователей популярной городской группы в соцсети, оказавшийся на месте происшествия.

«Сидели рядом, слышали крик девушки», — поделилась петербурженка.

«Трое пострадавших пешеходов, доставлены в Мариинскую больницу», — сообщил позже еще один очевидец случившегося.

На фотографиях с места ДТП видно, что легковой автомобиль полностью находится на широком тротуаре Невского проспекта. Также видно, что машина снесла передвижную торговую палатку и ограждение тротуара Невского проспекта. Еще на одной фотографии виден молодой человек, который держится за ушибленную ногу.

Судя по видеозаписи инцидента, автомобиль выехал на тротуар с противоположной стороны Невского проспекта, причем, это не было следствием столкновения с другим транспортным средством.

Официальной информации об инциденте пока нет.