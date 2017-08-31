Париж, 31 августа, 2017, 03:08 — ИА Регнум. Российско-французский диалог по ситуации на Украине возможен, хотя подходы Парижа и Москвы кардинально отличаются, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Le Point.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Макрон в интервью еженедельнику высказался по ряду международных проблем, среди которых — ситуация в Сирии и гражданская война на Украине. По поводу последней французский лидер сказал:

«По Украине мы придерживаемся абсолютно разных подходов».

При этом, по его словам, есть понимание, что нужно продолжать переговоры:

«Но мы договорились о диалоге между гражданскими обществами».

По вопросу Сирии Макрон сказал, что и здесь диалог возможен: нужны только «точки согласия».

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Напомним, Макрон стал президентом Франции в июне 2017 года. Заняв пост, он сделал ряд заявлений, в том числе касающихся внешней политики России. Так, 26 июня он сказал, что никогда не признает Крым российской территорией.

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После этого Le Monde опубликовала статью, в которой говорилось, что новый президент решил «заняться Украиной».

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Подчеркнем, что Франция является стороной Минских соглашений. 28 августа Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали российского президента Владимира Путина и украинского лидера Петра Порошенко «полностью выполнять свои обязательства, открыто и ясно поддержать режим прекращения огня».

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