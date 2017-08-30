Ханчжоу, Китай, 31 августа, 2017, 02:56 — ИА Регнум. В провинции Чжэцзян на востоке Китая зафиксировано 148 случаев заражения лихорадкой Денге в 2017 году, сообщает 30 августа агентство «Синьхуа».

Москит — переносчик вируса лихорадки Денге

Среди всех зарегистрированных случаев 44 являются привезенными из-за рубежа, что на 33% выше, чем в 2016 году.

Большинство пациентов подхватили вирус в таких азиатских странах, как Таиланд, Индия, Вьетнам и Шри-Ланка, отмечает Чжэзянский комитет по делам здравоохранения и планового деторождения.

Оставшиеся 104 случая — результат местного распространения занесенного из-за рубежа вируса в столице провинции городе Ханчжоу, которая рапортует об увеличении подобного рода случае.

Лихорадка Денге является потенциально смертельным заболеванием, распространяемым через москитов. Она преимущественно распространена в тропических субтропических регионах. Симптомы заболевания включают в себя лихорадку, мышечные и комбинированные боли, а также тошноту.