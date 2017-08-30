Обвиняемый в убийстве блогера в Москве: «Я понял, что он на меня нападет»
Москва, 31 августа, 2017, 02:25 — ИА Регнум. Действия, которые привели к гибели московского блогера Станислава Думкина, были защитной реакцией, заявил обвиняемый в убийстве Корней Макаров в эфире передачи «Пусть говорят» на «Первом канале».
Описывая ситуацию в парке Горького, Макаров пояснил, что шел с двумя своими знакомыми и наткнулся на компанию молодых людей. Возникла перепалка, и дважды «чуть не дошло до драки». Он в числе других разнимал тех, кто пытался устроить потасовку.
Затем от обеих компаний отделились люди и ушли в сторону, чтобы выяснить отношения. Как утверждает Макаров, Думкин схватил его за горло. При этом Макаров убеждал Думкина не ходить «туда» и не мешать, чтобы ушедшие «сами разобрались».
«Он схватил меня за горло внезапно. Я растерялся и не понял вообще, что произошло», — сказал обвиняемый.
Макаров утверждает, что Думкин начал ему угрожать, и тогда он толкнул противника. Все произошло очень быстро — за доли секунды. После того как Макаров толкнул Думкина, тот отступил на два шага, а затем начал двигаться на него.
«Я понял, что он сейчас на меня нападет, — сказал он. — Я вижу, что он на меня сейчас нападет — защитный рефлекс, можно так сказать».
Макаров пояснил, что не хотел конфликта и, ударив Думкина, сразу же отстранился, хотя и не убегал. От своего поступка — нанесения удара — он не отказывается.
«Я ударил человека, я готов ответить за это», — сказал обвиняемый.
Напомним, убийство в парке Горького в Москве произошло в ночь на 13 августа. Сначала Макаров скрывался и с повинной явился лишь 30 августа.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа стало известно, что Макаров доставлен в суд.