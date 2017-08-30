Пекин, 31 августа, 2017, 02:06 — ИА Регнум. Кинотеатральные кассовые сборы в Китае достигнут 55 млрд юаней ($8,36 млрд) в 2017 году, в то время, как китайский кинорынок станет крупнейшим в мире уже к 2020 году, передает агентство «Синьхуа».

Assianir В кинотеатре

По сведениям Государственного управления по делам печати, издательство, кинематографии, радиовещания и телевидения КНР (SAPPRFT), рост числа кинотеатров создает фундамент для начала бума на рынке. Китай уже обошел Северную Америку своими более чем 44,4 тыс. киноэкранов, из которых 38,3 тыс. — в формате 3D.

Китайские отечественные фильмы про революционные события, стремление народа к счастью и др. привлекают как внутреннюю, так и иностранную аудиторию.

Китайские фильмы достигли в 2016 году отметки проданных билетов на сумму 49,3 млрд юаней, включая 3,8 млрд юаней на зарубежных рынках.

Напомним, что китайский фильм «Война волков-2» снискал широкую популярность не только на родине, но и за рубежом. Его суммарные сборы перевалили за $800 млрд, что под силу не всякому голливудскому блокбастеру. Интерес к картине таков, что Голливуд начал присматриваться к звездному и режиссерскому составу картины.