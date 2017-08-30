Москва, 31 августа, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Задержание и последующая депортация с Украины журналиста «Первого канала» Анны Курбатовой связана с тем, что она в своем репортаже не назвала гражданскую войну на Украине «российской агрессией», пишет газета «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нация

Комментируя решение Киева выдворить ее из страны после освещения празднования украинским властями Дня независимости, Курбатова рассказала, как и почему все произошло:

«Я не успела пройти и 10 м, ко мне подошел один человек, попросил у меня и сразу забрал сотовый телефон, дождался, пока я договорю, забрал сотовый телефон — я испугалась, конечно, попыталась вернуться — какие-то считаные шаги, но потом подошли еще трое, сказали: у вас есть еще один телефон, отдайте».

По ее словам, в сюжете, который был отснят для «Первого канала», она произнесла слова «гражданская война» «вместо» формулировки «российская агрессия».

Напомним, сообщение о похищении Курбатовой появилось 30 августа. СБУ разъяснила, что это было задержание. Затем стало известно, что журналистка принудительно покинет Украину.

Отметим, что ситуация с Курбатовой произошла на фоне другого политического скандала, возникшего на фоне заявления главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Этот европейский политик не согласился признать Украину частью Европейского союза, что обидело Киев.

Между тем похищение журналиста, в том числе иностранного государства, официально не признается в ЕС нормой, что подтвердили слова представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира:

«Я призываю Украину не задерживать и не депортировать журналистов из других государств — членов ОБСЕ».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа официальный представитель украинской спецслужбы Елена Гитлянская заявила, что работа журналиста «Первого канала» вредит национальным интересам Украины и журналист выдворена из страны.