Не агрессия, а война: Курбатова назвала причины депортации из Киева
Москва, 31 августа, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Задержание и последующая депортация с Украины журналиста «Первого канала» Анны Курбатовой связана с тем, что она в своем репортаже не назвала гражданскую войну на Украине «российской агрессией», пишет газета «Известия».
Комментируя решение Киева выдворить ее из страны после освещения празднования украинским властями Дня независимости, Курбатова рассказала, как и почему все произошло:
«Я не успела пройти и 10 м, ко мне подошел один человек, попросил у меня и сразу забрал сотовый телефон, дождался, пока я договорю, забрал сотовый телефон — я испугалась, конечно, попыталась вернуться — какие-то считаные шаги, но потом подошли еще трое, сказали: у вас есть еще один телефон, отдайте».
По ее словам, в сюжете, который был отснят для «Первого канала», она произнесла слова «гражданская война» «вместо» формулировки «российская агрессия».
Напомним, сообщение о похищении Курбатовой появилось 30 августа. СБУ разъяснила, что это было задержание. Затем стало известно, что журналистка принудительно покинет Украину.
Отметим, что ситуация с Курбатовой произошла на фоне другого политического скандала, возникшего на фоне заявления главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Этот европейский политик не согласился признать Украину частью Европейского союза, что обидело Киев.
Между тем похищение журналиста, в том числе иностранного государства, официально не признается в ЕС нормой, что подтвердили слова представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира:
«Я призываю Украину не задерживать и не депортировать журналистов из других государств — членов ОБСЕ».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа официальный представитель украинской спецслужбы Елена Гитлянская заявила, что работа журналиста «Первого канала» вредит национальным интересам Украины и журналист выдворена из страны.