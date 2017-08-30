Москва, 31 августа, 2017, 02:30 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын пытается подвести черту под корейской войной, которая юридически ещё не закончена, однако Соединённые Штаты Америки не внимают. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил профессор кафедры востоковедения МГИМО, руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

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«Фактически Ким Чен Ын пытается подвести черту под корейской войной, юридически корейская война не закончена. Северокорейцы давно говорят: давайте подведём черту, давайте заключим мирный договор. Американцы не внимают. Корейский случай — крупнейший провал американской дипломатии. На протяжении многих лет ключ, который был у Вашингтона, он им не воспользовался чисто по субъективным причинам», — отметил эксперт.

«Ещё в 94-м году можно было договориться, не пошли они на это, и сейчас они не идут, — добавил Георгий Толорая. — И всегда они считают, что что-то с Северной Кореей произойдёт, как-то удастся их перехитрить, удушить экономически».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 августа военные КНДР провели испытание баллистической ракеты «Хвасон-12». Присутствовавший при ракетном запуске северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал его прелюдией к сдерживанию Гуама.