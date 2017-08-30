Ханчжоу, Китай, 31 августа, 2017, 01:51 — ИА Регнум. Суд провинции Чжэцзян на востоке Китая приговорил 115 человек к тюремным срокам за телефонное мошенничество, сообщает 30 августа агентство «Синьхуа».

Телефонный мошенник

Большинство осужденных были выпускниками колледжа или средней школы, нанятых посредством ярмарок труда или сайтов трудоустройства, отмечает суд города Хайнин.

Шестеро обвиняемых в период с 2013 по 2015 гг. основали три компании городе Хэфэй, столице провинции Аньхой. Три компании набирали сотрудников для отъема обманным путем более 30 млн юаней ($4,6 млн) у порядка 20 тыс. человек по всей стране.

Бывший руководитель трех компаний по фамилии У получил самое строгое наказание — двенадцать с половиной лет тюремного заключения и штрафу в размере 450 тыс. юаней.

Напомним, что ранее власти Китая репатриировали из Камбоджи 122 подозреваемых в телефонном мошенничестве, которые по запросу из Китая были задержаны камбоджийскими властями.

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