Москва, 31 августа, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын создаёт новый формат взаимоотношений с Соединёнными Штатами Америки, государством, которое последние 25 лет говорит о глобальном превосходстве. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

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«Ким Чен Ын создаёт новый формат взаимоотношений с государством, которое последние 25 лет говорит о глобальном превосходстве США по праву американской исключительности. И сейчас мы видим: нет глобального превосходства, Ким Чен Ын его не слышит, смеётся над ним. Нет никакой американской исключительности, где она? Они сидят и не знают, что им делать с маленькой Северной Кореей», — отметил Игорь Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 августа военные КНДР провели испытание баллистической ракеты «Хвасон-12». Присутствовавший при ракетном запуске северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал его прелюдией к сдерживанию Гуама.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что американцы разговаривали с КНДР и платили им вымогаемые деньги 25 лет. Тут же он пишет, что разговоры — это не решение.