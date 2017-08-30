Гуйян, Китай, 31 августа, 2017, 01:36 — ИА Регнум. Число жертв схода оползня в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР увеличилось до 23, по-прежнему пропавшими без вести числится 12 человек, сообщает 30 августа агентство «Синьхуа».

Оползень

К 16 часам 30 августа спасателям удалось извлечь из-под завалов 31 человека, из которых 23 были мертвы, комментируют обстановку спасатели на месте происшествия.

Из восьми раненых семеро отправлены на лечение в госпиталь, однако их ранения не представляют угрозу жизни. Более 2 тыс. человек было мобилизовано на поиски пропавших, сообщают спасатели.

Напомним, что оползень сошел около 10:40 в уезде Наюн провинции Гуйчжоу повредил 34 жилых дома в результате схода 600 тыс. кубометров скальной породы и грязи. Причиной схода оползня стаи сильные проливные дожди, пришедшие вместе с двумя тайфунами.

Кроме того, сход еще одного оползня в провинции Цинхай на северо-западе КНР стал причиной гибели семи человек.