Киев, 31 августа, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Решение о выдворении с Украины журналиста «Первого канала» Анны Курбатовой связана с ее пропагандисткой деятельностью, наносившей вред украинским национальным интересам, написала официальный представитель СБУ Елена Гитлянская в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение принудительного выдворения с Украины, пересекла украинско-российскую границу. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года, — говорится в паблике Гитлянской. — Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины».

Напомним, 30 августа стало известно, что находившаяся в Киеве Курбатова была похищена около офиса телеканала. В СБУ пояснили, что это не похищение, а законное задержание.

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Важно отметить, что российская журналистка находилась в украинской столице в день независимости Украины 24 августа и освещала это событие. Украинские СМИ назвали ее работу пропагандой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа Арлем Дезир, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, призвал Киев прекратить преследовать зарубежных журналистов.