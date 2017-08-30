Синин, Китай, 31 августа, 2017, 01:24 — ИА Регнум. Семь человек погибли и еще двое получили ранения в результате схода оползня в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает 30 августа агентство «Синьхуа».

Оползень

Оползень сошел примерно в 4:30 по местному времени на одну из деревень в уезде Мачинь Голог-Тибетского автономного округа провинции, погребя под обломками девять человек.

К 14 часам все погребенные были обнаружены, из них семеро мертвыми, один с тяжелыми ранениями и еще один с незначительными ранениями, сообщают местные власти.

Они направили более 600 спасателей, эвакуировали 90 пастухов и порядка 1200 голов скота. Также на место направлена пожарная машина и 13 пожарных для участия в поисково-спасательных работах.

Оползень также заблокировал государственную автомагистраль и реку. Спасатели усиленными темпами расчищают дорогу.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате оползня на северо-западе Китая шесть человек числились пропавшими без вести, три человека были извлечены из-под завалов, один из которых был к тому моменту уже мертв.