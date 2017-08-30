В Киеве назвали слова Юнкера об Украине пропагандой РФ
Киев, 31 августа, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Заявление президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера о том, что Украину нельзя считать ни частью Европейского союза, ни членом НАТО, было использовано в интересах российской пропаганды, заявил украинский представитель при ЕС Николай Точицкий, сообщает УНИАН.
Комментируя заявление Юнкера, украинский посол Точицкий отметил, что президент Украины Петр Порошенко, говоря о стране, не причислял ее ни к ЕС, ни к НАТО. Так что слова президента ЕК требуют разъяснений.
«Поэтому своим коллегам в Еврокомиссии я выразил обеспокоенность, потому что слова президента ЕК были широко использованы в первую очередь для пропаганды в российских СМИ с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса», — сказал он.
Напомним, 26 августа в день независимости Украины Порошенко выступил с речью, в которой говорилось, что Киев определился со своим будущим:
«А дорога у нас одна — широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в ЕС и членству в НАТО».
Здесь же глава Украины упомянул Россию, назвав ее «империей зла» и сославшись при этом на формулировку 40-го президента США Рональда Рейгана.
Комментируя заявление Порошенко, Юнкер 30 августа не согласился признать Украину частью ЕС и членом Североатлантического альянса.
«Я вижу, что мой друг Петр Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским союзом и НАТО, — сказал он. — Но сейчас Украина — это ни то, ни другое».
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В Киеве восприняли слова Юнкера болезненно и потребовали от Брюсселя официальных разъяснений.