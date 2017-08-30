Хулиганство в двух шагах от Кремля: что грозит экс-сенатору Джабраилову?
Москва, 31 августа, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Одним из последствий ночной стрельбы Умара Джабраилова, бизнесмена и бывшего сенатора от Чечни (2004—2009 гг.), в московском отеле может стать лишение его права на ношение наградного пистолета, передает телеканал РЕН ТВ.
Задержанный 30 августа после инцидента со стрельбой в отеле Four Season и выпущенный по подписку о невыезде бывший сенатор, вероятно, не сможет носить наградной пистолет «Ярыгина». По данным телеканала, до сих пор Джабраилов имел право на ношение этого оружия, из которого и устроил пальбу.
Отмечается, что пока не ясно, для чего он взял оружие с собой, поскольку, как правило, его сопровождают охранники. Оружие изъято.
Напомним, рано утром 30 августа в Four Season прогремели выстрелы. Постоялец устроил в номере стоимостью 150 тысяч рублей стрельбу, о чем в 4:00 мск сообщили в полицию сотрудники гостиницы.
Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов выяснили, что стрельбу устроил бывший сенатор.
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По факту стрельбы, в ходе которой никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По версии следствия, Джабраилов стрелял из наградного пистолета.
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В ходе осмотра дорогого номера были обнаружены следы пуль на потолке, а также спиртное и белый порошок, возможно — наркотическое вещество. Образцы порошка отправили на экспертизу.
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Предположительно, постоялец устроил стрельбу после того, как заказанный им в номер ужин принесла горничная, а не официант. В итоге Джабраилова выпустили под подписку о невыезде.