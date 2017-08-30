Кишинёв, 31 августа, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Глава МИД Молдавии Андрей Галбур встретился с послом РФ в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным, подтвердив ему намерение Кишинева добиваться включения в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о выводе российских войск из Приднестровья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе молдавского дипломатического ведомства.

Aurelian Sandulescu Молдавский и румынский флаги

Галбур подчеркнул, что эта инициатива не направлена на вывод российских военных, входящих в трехсторонние миротворческие силы, действующие в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта.

Собеседники также обсудили урегулирование молдавско-приднестровского конфликта и перспективы двустороннего политического диалога.

ИА REGNUM напоминает, что 22 августа постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинев обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья в повестку дня ближайшей сессии Генассамблеи, которая состоится в начале сентября.

Посла Молдавии в Москве Андрея Негуцу вызвали в МИД РФ, где заявили, что этот шаг Кишинева является недружественным и провокационным, и призвали отказаться от него.