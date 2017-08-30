Каракас, 30 августа, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенные долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Венесуэлы в иностранной и национальной валютах c уровня «ССС» до «CC», говорится в распространённом 30 августа пресс-релизе агентства.

Darwinek Карта-флаг

Агентство также понизило рейтинг странового потолка Венесуэлы до «СС» с «ССС».

Краткосрочные рейтинги дефолта эмитента страны в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне «C».

Сообщается, понижение рейтингов Венесуэлы отражает мнение Fitch, что «дефолт в стране вполне вероятен». При этом, как отмечается, аналитики агентства приняли во внимание «дальнейшее снижение вариантов финансирования проектов правительством Венесуэлы вслед за введением 25 августа правительством США дополнительных санкций в отношении страны».

Как передавало ИА REGNUM, 25 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых финансовых санкций против Венесуэлы. Теперь американским компаниям запрещены сделки с долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно.

Напомним, в апреле Международный валютный фонд в своём обзоре World Economic Outlook спрогнозировал, что инфляция в Венесуэле по итогам 2017 года составит 720%, а при сохранении тенденций уже в 2018 году этот показатель превысит 2000%.