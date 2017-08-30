Москва, 30 августа, 2017, 23:34 — ИА Регнум. Пострадавшими в результате ДТП с грузовиком МАЗ в центре Москвы оказались певица Линда и её 19-летняя племянница, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Urfin7 Линда

Как рассказала сама певица, грузовик появился «буквально ниоткуда», когда они с племянницей шли по пешеходному переходу. По её словам, «вариантов не было», и они бросились под автомобиль между колёсами.

Сообщается, что певица в результате ДТП получила повреждения спины и грудной клетки, а её родственница — сильные ушибы.

По информации ТАСС, пострадавшие были доставлены в НИИ имени Склифосовского.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 30 августа грузовик совершил наезд на пешеходов на улице Каретный ряд в центре Москвы. По свидетельствам очевидцев, автомобиль приближался к пешеходному переходу на небольшой скорости, при этом водитель не предпринимал никаких попыток остановиться.

Сбив двух человек, водитель скрылся с места происшествия. В городе был объявлен план «Перехват». Вскоре полицейским удалось задержать грузовик в районе кольцевой автодороги на юго-востоке Москвы.

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, грузовик принадлежит ЗАО «Компаньон», зарегистрированному в Московской области. Мотивы действий водителя в настоящее время выясняются.