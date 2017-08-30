Берлин, 30 августа, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Во Франкфурте-на-Майне 3 сентября эвакуируют около 60 тыс. человек из-за обнаруженной бомбы времён Второй мировой войны, 30 августа сообщает Reuters.

Mil.ru Обезвреживание авиабомбы

Одна из крупнейших эвакуаций в послевоенной истории ФРГ затронет Центральный банк Германии, Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гёте и по крайне мере две больницы.

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Британская бомба 4000lb HC весом 1,4 тонны была обнаружена на строительной площадке, расположенной на улице Висмарер штрассе в районе Вестенд. Военные эксперты заявили, что массовая эвакуация может подождать до выходных.

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«Мы всё ещё работаем над планом по эвакуации», — заявили в полиции Франкфурта.

Напомним, ранее в августе 2017 года в немецком городе Хильдесхайм провели эвакуацию около 10 тыс. человек после обнаружения бомбы времён Второй мировой.