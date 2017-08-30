Москва, 30 августа, 2017, 23:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные Северной Кореи

По информации пресс-службы, разговор состоялся по инициативе американской стороны и касался ситуации вокруг ракетного пуска КНДР.

«Стороны констатировали, что данный шаг стал очередным грубым нарушением Пхеньяном целого ряда резолюций Совета Безопасности ООН», — указано в сообщении пресс-службы.

Тем не менее, Сергей Лавров подчеркнул, что необходимо воздерживаться от военных вариантов в разрешении кризисной ситуации на Корейском полуострове.

Глава МИД России особо отметил, «что дальнейшее усиление санкционного давления на КНДР Россия считает контрпродуктивным и опасным».

Кроме того, обсуждались и другие вопросы актуальной международной политики. В частности, Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обменялись мнениями о перспективах урегулирования конфликта в Сирии и о развитии ситуации в регионе Персидского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что последний ракетный запуск КНДР привел к тому, что в Белом доме рассматривают «все варианты» ответных действий.