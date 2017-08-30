Москва, 30 августа, 2017, 22:50 — ИА Регнум. Новый посол России в США Анатолий Антонов считает, что в отношениях Москвы и Вашингтона при всех серьёзных проблемах остаётся большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерантъ», опубликованном 30 августа.

Анатолий Антонов

«В российско-американских отношениях есть очевидные проблемы, причём весьма серьёзные, но есть и немалый потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в самых разных областях», — сказал российский дипломат.

По его словам, Россия хотела бы «реализовать эти возможности и добиться результатов вместе с США, продвинуться в налаживании нормального устойчивого диалога, поиске коллективных ответов на общие угрозы и вызовы».

Однако, как подчеркнул Антонов, для этого необходимо вести дела «на основе фундаментальных принципов равноправия, реального уважения интересов и невмешательства во внутренние дела друг друга, без попыток шантажа и навязывания своей воли».

Комментируя санкции Вашингтона против Москвы, Анатолий Антонов отметил, что «односторонние ограничительные меры являются нарушением международного права и к тому же имеют обоюдоострый характер». «Рестрикции в ряде областей нам хоть и мешают, но не сильнее, чем они наносят вред американскому экспорту, стимулировать который как раз взялся Дональд Трамп (президент США — прим. ИА REGNUM ) в целях создания рабочих мест», — подчеркнул он.

«Очевидно, что речь идёт о недружественном поведении в отношении нашей страны», — сказал посол. При этом он отметил, что «мяч в данном случае на стороне Вашингтона», и Москва не собирается просить американскую сторону об отмене санкций.

Со своей стороны Антонов выразил намерение «работать спокойно, профессионально, открыто, пытаясь вместе с коллегами в Москве и Вашингтоне стабилизировать, а затем и выправить российско-американские отношения». «Буду стремиться донести до американцев, что мы не враги, а должны быть партнёрами во благо интересов России и США», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 августа подписал указ о назначении Анатолия Антонова послом России в Соединённых Штатах. Ранее Антонов занимал пост замминистра иностранных дел, а до этого был заместителем министра обороны России.

Новый российский посол, как ожидается, приступит к исполнению своих обязанностей в ближайшие дни.