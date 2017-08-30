Таллин, 30 августа, 2017, 22:48 — ИА Регнум. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Эстонии пересмотреть свое решение об отказе аккредитации трём корреспондентам МИА «Россия сегодня». Об этом Дезир написал сегодня, 30 августа, на своей странице в Twitter.

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Напомним, власти Эстонии отказали в аккредитации корреспондентов МИА «Россия сегодня», которые должны были освещать неформальную встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, которая должна пройти в Таллине 7−8 сентября.

«Я призываю Эстонию пересмотреть отказ в аккредитации трем российским журналистам на встрече ЕС», — сказано в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте офиса представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира.

Ранее стало известно, что трём корреспондентам МИА «Россия сегодня» было отказано в аккредитации без объяснения причин. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к освещению мероприятий министерского уровня под эгидой Евросоюза.

Европейская федерация журналистов заявила, что решение эстонских властей является серьезной атакой на свободу СМИ.

Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало решение властей Эстонии откровенной дискриминацией, которая подрывает авторитет Евросоюза.