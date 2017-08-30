Донецк, 30 августа, 2017, 22:33 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на территории Донецкой Народной Республики саперами МЧС было проведено 6 обследований открытых территорий и сельскохозяйственных полей на площади 10,215 га. Об этом сообщает сегодня, 30 августа, представитель министерства по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

МЧС ДНР Минное поле в ДНР

При обследованиях обнаружены и обезврежены: артиллерийский снаряд калибра 152 мм — 1 ед.; артиллерийский снаряд калибра 30 мм — 5 ед.; артиллерийский снаряд калибра 23 мм — 9 ед.; ручная граната (РГ-42) — 1 ед.; ВОГ-25 — 1 ед.; ВОГ-17 — 13 ед.; патрон калибра 5,45 мм — 73 ед.

Кроме того, заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях, начальника отдела организации оперативной службы спасательного ведомства Виталий Зарубин проинформировал, что саперы МЧС ДНР за минувшую неделю обезвредили на территории республики 1 215 взрывоопасных предметов.

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«Отрядом пиротехнических работ МЧС в течение недели обследовано более 287 гектар различных территорий и обезврежено 1 215 единиц взрывоопасных предметов», — сказал он.

Стоит отметить, что спасатели ДНР регулярно проводят мероприятия по поиску и обезвреживанию ВОП. Среди них нередко встречаются неразорвавшиеся мины и снаряды и другие боеприпасы времен Великой Отечественной войны и нынешнего конфликта в Донбассе.

Также в республике продолжают работу пункты оказания помощи МЧС ДНР. По состоянию на утро 29 августа на территории ДНР развернуты 4 передвижных пункта оказания помощи населению МЧС ДНР на таможенных пунктах пропуска: Донецк, Горловка, пгт Оленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь). За сутки в пункты оказания помощи обратилось 173 человека. С начала функционирования пунктов оказана помощь 20 160 гражданам.

В свою очередь сотрудник Минобороны Украины заявил, что британская неправительственная благотворительная организация The Halo Trust продолжает разминирование территорий Донбасса, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Отмечается, что разминирование проходит в населенных пунктов Талаковка, Гнутово Мариупольского района и поселка Мирное Волновахского. Указанные мероприятия осуществляются согласно плану мероприятий по организации работ гуманитарного разминирования Донбасса на 2017 год.

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Как известно, это организация специализируется на обезвреживании боеприпасов на территориях, где проходят боевые действия.