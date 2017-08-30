Анкара, 30 августа, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Власти США отказались удовлетворить запрос Турции о направлении в страну инструкторов для обучения пилотов истребителей F-16, сообщает газета Hurriyet Daily News.

Jerry Gunne Истребитель F-16 ВВС Турции

По информации издания, данный запрос был вызван тем, что ВВС Турции испытывает нехватку летчиков для реактивных истребителей.

Стоит отметить, что Турция обращалась с аналогичным запросом и в другие страны. После того как Пакистан дал положительный ответ на запрос Турции, США выступили против.

Договор о покупке американского вооружения предусматривает условие, по которому перепродажа, техническое обслуживание и подготовка персонала третьими странами требует согласия Вашингтона.

Кроме того, Анкара настаивала на том, чтобы обучение пилотов происходило на авиабазах Турции, но американцы дали согласие только на их подготовку в США.