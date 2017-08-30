Киев, 30 августа, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Украинские власти выдворили с территории страны журналистку российского «Первого канала» Анну Курбатову, которая ранее была похищена в Киеве. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитляская на своей станице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении с Украины, пересекла украинско-российскую границу», — написала Гитлянская.

По её словам, российской журналистке на три года запрещён въезд на территорию Украины. Решение об этом принято в связи с «деятельностю Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины», заявила представитель СБУ.

Напомним, 30 августа стало известно, что журналистка российского «Первого канала» Анна Курбатова была похищена возле офиса телеканала в Киеве. Неизвестные посадили журналистку в автомобиль и увезли.

Позднее в СБУ заявили, что «всё происходит в рамках законодательства». Пресс-секретарь ведомства сообщила, что Анна Курбатова будет депортирована в Россию, отметив, что «так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину».

Незадолго до инцидента Анна Курбатова выступила с репортажем о преследованиях журналистов на Украине, а также освещала празднование Дня независимости Украины. Скандальный украинский сайт «Миротворец» добавил её в свой чёрный список за «манипулирование общественно значимой информацией» и «антиукраинскую пропаганду».

В МИД России назвали произошедшее «целенаправленной провокацией, инициированной украинскими силовиками и национал-радикалами». Посольство России в Киеве направило в связи с этим ноту протеста в украинский МИД.

На инцидент с Анной Курбатовой отреагировали в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины отказаться от практики арестов и депортации иностранных журналистов.