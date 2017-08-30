Киев, 30 августа, 2017, 21:15 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко попросил у делегации конгресса США увеличения объемов финансирования помощи Киеву в военной сфере и в поставках вооружений, сообщает 30 августа пресс-служба украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте!

Такое заявление пресс-служба Порошенко опубликовала по итогам его встречи с членами делегации конгресса США, которую возглавляет член комитета по ассигнованиям палаты представителей Гарольд Роджерс.

Кроме того, Пётр Порошенко попросил увеличения ассигнований на помощь украинскому государству в лечении и реабилитации украинских военнослужащих, пострадавших в ходе карательной операции против ДНР и ЛНР.

Пётр Порошенко радостно сообщил о благосклонности представителей комитета по вопросам ассигнований в сфере выделения финансов на программы помощи Украине при проектировании бюджета США на 2018 год.

Члены делегации американского конгресса заверили власти Украины, что продолжат поддерживать Украину в ее «борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности», а особенно в вопросах реформ, проводящихся украинским руководством.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года сенат конгресса США одобрил проект бюджета, в котором предусмотрена финансовая помощь Киеву в сумме порядка $ 410 млн. Из этой суммы $150 млн планировалось дать на военную подготовку, технику, летальное вооружение оборонного назначения, логистическую помощь и «помощь разведсообщества для украинских военных и структур национальной безопасности».