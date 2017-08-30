Ленинградская область, 30 августа, 2017, 21:27 — ИА Регнум. Градостроительный совет Ленинградской области сегодня, 30 августа, единогласно отклонил генеральный план Тельмановского сельского поселения, согласно которому на юго-восточной «границе» Санкт-Петербурга с Ленобластью должны были построить 1,5 млн квадратных метров жилья.

Lenobl.ru Строительство в Ленобласти

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, масштабную стройку инвесторам не удалось согласовать, прежде всего, по причине отсутствия социально-экономического обоснования своих планов.

Напомним, согласно проекту, через 8 лет на территории в 900 га должно было появиться порядка 600 тыс. кв метров жилья, на расчётный срок до 2037 года — ещё 900 тыс. кв метров. Итого — порядка 1,5 млн кв. метров.

Зампред правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин сразу отметил главное: в презентации проекта никак не отражены соседние территории. Вместе с тем, с Тельмановским сельским поселением граничат Красноборское и Федоровское сельские поселения, а также город Санкт-Петербург.

По словам Москвина, градсовет теперь рассматривает почти каждый генплан, который относится к территории в пределах 50 км от Петербурга. Так, недавно рассматривался генплан Бугровского сельского поселения.

«Чтобы принять такие генпланы, нужно разработать стратегию социально-экономического развития. Откуда приедут те люди, которые там будут жить? Где они будут работать? По каким дорогам они будут туда приезжать? Куда будут ходить их дети? Вот этого мы не увидели в этом генеральном плане. Так же, как и в генплане Бугровского поселения. В том числе это касается транспортных связей с Петербургом. К сожалению, данный генплан был представлен как анклав, без связи с граничащими населёнными пунктами», — сказал Михаил Москвин.

По словам главного архитектора Ленобласти Евгения Домрачева, проект, прежде всего, должен основываться на планах социально-экономического развития территории, однако это никак не прослеживается в представленных градостроительных документах. Говоря об этом, он напомнил, что на прилегающих к Ленобласти территориях проживают жители других субъектов, а социнфраструктуру вынуждена обеспечивать область.

«Категорически отверг» проект и главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев. «Территорию в тысячу гектар мы на своем градсовете со времен Петра Первого не рассматривали», — прокомментировал он масштабные градостроительные планы в Тельмановском поселении.

Григорьев подчеркнул, что в принципе город готов обсуждать эту идею, но в генплане (и тут он согласился с представителями областных властей) должна быть видна градостроительная идея. А пока даже не ясно, будет ли это отдельное поселение со своей логикой развития или оно все-таки будет в большей степени интегрировано с Петербургом.

При этом он отметил, что работа над этим проектом в принципе может стать в будущем неким пилотным проектом по взаимодействию двух регионов в таких случаях.

Начальник отдела территориального планирования комитета по архитектуре и градостроительству Ленобласти Ольга Виленская представила сводное заключение об отказе в согласовании представленного генплана. Во-первых, пояснила она, не было представлено обоснование включения столь большого количества земель сельхозназначения в границы населенного пункта. Также не было представлено никакого социально-экономического обоснования, демографического прогноза, нет обоснования развития транспортной инфраструктуры, не ясно, как будет организовано инженерное обеспечение, не учтено развитие соседних населённых пунктов.

Кроме того, во всех представленных материалах генплана «имеются внутренние противоречия», «гуляет численность населения», «содержатся некорректные сведения».

Глава муниципального образования Тельмановского сельского поселения Юрий Кваша пытался отстоять бурное развитие подведомственных ему территорий. Перевод земель сельхозназначения под застройку он объяснил тем, что эти 2 тыс. га приносят в бюджет муниципалитета «позорные» 600 тыс. рублей в год,

«Колпино — это вся территория многоэтажной застройки. Градостроительная идея простая. Развивается жилая зона в перспективе двадцатилетки по левому берегу реки Ижоры и является продолжением интеграции с городской чертой, развитием территорий вдоль строящихся федеральных магистралей», — пытался убедить собравшихся Кваша.

Однако собравшиеся на градсовете Ленобласти были неумолимы. В том, что на этой территории, по крайней мере в ближайшей перспективе, не имеет никакого смысла столь масштабное строительство, убеждён и председатель Союза строителей Ленинградской области Георгий Богачёв. По его мнению, локация для девелопмента депрессивная, и целесообразности строительства жилья там в таких масштабах нет.

«Вопрос, который не обсуждался: а кому-то нужно, чтобы здесь было это строительство? Предлагаю заняться развитием той территории, которая сейчас находится в границах населенного пункта, а к вопросу расширения вернуться лет через 20. И вообще, глядя на проект, мне приходят на ум только два слова: картинки и хотелки», — заявил он.

Присутствовавшие на заседании представители властей Петербурга отметили, что к территории предполагаемого строительства в Ленобласти прилегает два самых проблемных городских района по транспортному обеспечению, и город и без того прикладывает множество усилий для решения этих проблем, поэтому реализация такого проекта без разумного обоснования неправильна.

«Положительно, что мы здесь присутствуем. Нас не совсем, правда, пригласили. Но допустили. Со своей стороны обещаю, что по сопредельным территориям и мы будем на свой градостроительный совет приглашать архитекторов Ленобласти», — заверил Владимир Григорьев.

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Подводя итог Градсовета, Михаил Москвин отметил, что данный генплан разрабатывается и не принимается аж с 2009 года. Таких же муниципалитетов есть ещё порядка 40, но они в основном находятся далеко от Петербурга, и там нет никакого социально-экономического развития в принципе, поэтому и в генплане менять нечего.

Кроме того, на территории Ленобласти в процессе строительства уже находятся 10 млн кв. метров жилья, в документах территориального планирования, принятых муниципальными образованиями, значатся ещё 25 млн кв. метров. А в самом Тельмановском поселении на сегодняшний день, по словам Москвина, строится всего два квартала.

«Учитывая темпы строительства, можем сказать, что большим спросом эта территория не пользуется», — добавил он.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, возможно ли в принципе появление такого города-спутника на данных территориях, Михаил Москвин ответил: «Сегодня пока таких перспектив не вижу».

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Как сообщалось, по прогнозом специалистов, к 2030 году население зоны интенсивной урбанизации вокруг Санкт-Петербурга, включающей в себя 58 населенных пунктов Ленинградской области, возрастет вдвое, достигнув 1,5 млн человек. На период до 2050 года — с учетом долгосрочных градостроительных планов поселений Ленобласти — численность зоны интенсивной урбанизации увеличится до 2,4 млн человек за счет миграционного притока почти 900 тыс. человек за период 2030—2050 годов.