Великий Новгород, 30 августа, 2017, 19:24 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 30 августа, между Петрозаводском и Великим Новгородом начал курсировать новый прямой поезд — скоростная «Ласточка». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «РЖД», церемонии, посвящённые открытию нового маршрута, состоялись и в Великом Новгороде, и в Петрозаводске.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры

Поезд № 819/820 будет курсировать ежедневно. Из Петрозаводска «Ласточка» будет отправляться в 14:32 и прибывать в Великий Новгород (станция Новгород-на-Волхове) в те же сутки в 21:02. Из Новгорода электропоезд будет отправляться в 17:45 и прибывать в Петрозаводск в 00:10 следующих суток. Таким образом, «Ласточка» будет в пути около 6,5 часов.

Как отметил начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Павел Бурцев, поезда «Ласточка» на новом маршруте не только соединят крупные туристические центры — Петрозаводск и Великий Новгород, но также предоставят пассажирам возможность ещё одной пересадки на станции Чудово в Новгородской области на поезда «Сапсан».

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», новая «Ласточка» также будет стыковаться с «Сапсаном» из Москвы № 770 отправлением в 15:30. Он прибывает в Чудово в 18:26, после чего пассажирам, путешествующим в Великий Новгород, предлагают пересадку на новую «Ласточку» из Петрозаводска — отправлением в 19:54 со станции Чудово и прибытием в Новгород в 21:02. Отметим, что стыковка в Чудово составит 88 минут (почти полтора часа), а общее время поездки из Москвы в Великий Новгород — 5,5 часов.

До сих пор ОАО «РЖД» предлагало стыковки с «Сапсана» на вечернюю петербургскую «Ласточку» до Великого Новгорода продолжительностью в 78 минут (с «Сапсана» №774А) или в 85 минут (с «Сапсана» №722А).

Отметим, что на автомобиле из Чудово до Великого Новгорода можно добраться, в среднем, за час. Таким образом, даже новая «Ласточка» не решит проблему неудобной, слишком продолжительной пересадки в Чудово для путешествующих из Москвы в Новгород.

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