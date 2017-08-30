Калуга, 30 августа, 2017, 19:16 — ИА Регнум. 30 августа в Калуге глава региона Анатолий Артамонов провел заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при губернаторе области. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Владимир Попов, председатель региональной Торгово-промышленной палаты Виолетта Комиссарова, исполнительный директор Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области Андрей Артюшин, руководители профильных министерств и ведомств, филиалов и отделений банков, реализующих программы кредитования малого бизнеса, предприниматели.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На заседании

Обсуждались вопросы внедрения целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

Отмечалось, что в настоящее время распоряжением правительства России утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. В их числе — целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства», которая включает такие направления как формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов МСП, организация финансовой, инфраструктурной, имущественной, образовательной, информационно-маркетинговой поддержки. Ожидается, что внедрение данной модели позволит сформировать базовую инфраструктуру поддержки предпринимательства, а также повысить уровень доступности мер поддержки как для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, так и для действующих субъектов МСП.

Анализируя промежуточные итоги реализации проекта на территории региона, Анатолий Артамонов отметил, что в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина по осуществлению мер государственной поддержки, помимо региональной инфраструктуры развития предпринимательства, также задействованы федеральные институты: Корпорация развития малого и среднего бизнеса, Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства, Агентство стратегических инициатив.

В целом выполнение целевой модели составляет 67%.

Комплекс мероприятий по развитию бизнеса включает финансовую, консультационную, информационную и образовательную составляющие. Данные меры позволяют обеспечить доступность кредитных ресурсов, повысить уровень информированности бизнеса об инструментах государственной поддержки, а также уровень квалификации и навыков ведения бизнеса.

В то же время, по мнению главы региона, в настоящее время необходимо принять дополнительные меры и активизировать работу по всем направлениям для повышения уровня государственной поддержки бизнеса.

Анатолий Артамонов обратил внимание представителей бизнес-сообщества на то, что для обеспечения доступности кредитных ресурсов, в области сформирован гарантийный фонд, предоставляющий своё поручительство в качестве залогового обеспечения по кредитам предпринимателей. «Это существенно расширяет возможности предпринимателя кредитоваться, не имея достаточного объема залогового обеспечения, и, с другой стороны, снижает уровень риска по кредитному продукту для банка», — подчеркнул он.

По словам главы региона, в области будет создано агентство, которое по заявкам предпринимателей будет готовить необходимую конкурсную документацию, что станет еще одним новым инструментом поддержки предпринимательства.

Губернатор особо подчеркнул, что профильные министерства и ведомства должны проводить непрерывное обучение предпринимателей и фермеров, оказывать им в этом всяческую поддержку.

Обращаясь к представителям бизнес-сообщества, Анатолий Артамонов отметил, что в настоящее время развитие малого и среднего бизнеса — одно из приоритетных направлений в деятельности правительства региона. «Пожалуйста, пользуйтесь всеми возможностями для развития своего бизнеса», — резюмировал он.