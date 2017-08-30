Калуга, 30 августа, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Сегодня, 30 августа, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, прошедшем под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Обсуждались вопросы внесения изменений в паспорт приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости». Производительность труда — это один из показателей, отражающих эффективность работы любого предприятия.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На видеоконференции

Председатель правительства России Дмитрий Медведев констатировал, что «к сожалению, наша страна сильно уступает по этому показателю развитым государствам». «По данным Организации Экономического Сотрудничества и развития, в 2015 году производительность труда в нашей стране была в два раза ниже, чем в других странах Организации экономического сотрудничества», — подчеркнул он.

Глава кабинета министров назвал несколько причин низкой производительности труда в РФ: недостаточная конкуренция в экономике и технологическое отставание, нехватка инвестиций, несовершенство законодательства и множество административных барьеров. Он напомнил, что для устранения этих проблем был разработан приоритетный проект «Повышение производительности труда и поддержки занятости».

Проект включает в себя план мероприятий, направленных на снижение административных барьеров, стимулирование роста производительности труда, разработку региональных программ в данной области, формирование организационной инфраструктуры, в том числе создание центра компетенций в сфере производительности труда.

Дмитрий Медведев предложил открыть данный центр на базе Внешэкономбанка, «который будет единым окном доступа компаний к имеющимся мерам государственной поддержки».

В планах российского правительства — разработка региональных программ производительности труда. На первом этапе отобраны 16 регионов, где на предприятиях будут использоваться меры государственной поддержки. По словам премьер-министра, при разработке мер учитывался опыт Германии, Японии, Малайзии, для которых государственная политика в области производительности труда стала приоритетом. «Мы также руководствуемся опытом наших российских регионов, которым удалось добиться впечатляющих экономических успехов в этой сфере, — Татарстан, Калужская область», — отметил Дмитрий Медведев.

По данным регионального министерства экономического развития, в Калужской области производительность труда в промышленном производстве за последние 5 лет выросла в 1,4 раза. В химическом производстве производительность труда на одного работающего превышает аналогичный средний показатель по странам, входящим в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 24,8%. В производстве автотранспортных средств — на 168%.