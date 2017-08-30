Калужский опыт повышения производительности труда учтет правительство РФ
Калуга, 30 августа, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Сегодня, 30 августа, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, прошедшем под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Обсуждались вопросы внесения изменений в паспорт приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости». Производительность труда — это один из показателей, отражающих эффективность работы любого предприятия.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев констатировал, что «к сожалению, наша страна сильно уступает по этому показателю развитым государствам». «По данным Организации Экономического Сотрудничества и развития, в 2015 году производительность труда в нашей стране была в два раза ниже, чем в других странах Организации экономического сотрудничества», — подчеркнул он.
Глава кабинета министров назвал несколько причин низкой производительности труда в РФ: недостаточная конкуренция в экономике и технологическое отставание, нехватка инвестиций, несовершенство законодательства и множество административных барьеров. Он напомнил, что для устранения этих проблем был разработан приоритетный проект «Повышение производительности труда и поддержки занятости».
Проект включает в себя план мероприятий, направленных на снижение административных барьеров, стимулирование роста производительности труда, разработку региональных программ в данной области, формирование организационной инфраструктуры, в том числе создание центра компетенций в сфере производительности труда.
Дмитрий Медведев предложил открыть данный центр на базе Внешэкономбанка, «который будет единым окном доступа компаний к имеющимся мерам государственной поддержки».
В планах российского правительства — разработка региональных программ производительности труда. На первом этапе отобраны 16 регионов, где на предприятиях будут использоваться меры государственной поддержки. По словам премьер-министра, при разработке мер учитывался опыт Германии, Японии, Малайзии, для которых государственная политика в области производительности труда стала приоритетом. «Мы также руководствуемся опытом наших российских регионов, которым удалось добиться впечатляющих экономических успехов в этой сфере, — Татарстан, Калужская область», — отметил Дмитрий Медведев.
По данным регионального министерства экономического развития, в Калужской области производительность труда в промышленном производстве за последние 5 лет выросла в 1,4 раза. В химическом производстве производительность труда на одного работающего превышает аналогичный средний показатель по странам, входящим в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 24,8%. В производстве автотранспортных средств — на 168%.