Киев, 30 августа, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий потребовал от Еврокомиссии разъяснений в связи с высказываниями её президента Жана-Клода Юнкера о том, что Украина не является членом ни Европейского союза, ни НАТО, передаёт 30 августа УНИАН.

euranet_plus Жан-Клод Юнкер

«Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жана-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе», — сказал Точицкий.

Он добавил, что выразил свою обеспокоенность представителям Еврокомиссии в связи с тем, что «слова президента ЕК были широко использованы в первую очередь для пропаганды в российских СМИ с целью дискредитации Украины и её евроинтеграционного курса».

По мнению украинского дипломата, такие высказывания в преддверии вступления в силу соглашения об ассоциации «подрывают и уровень доверия, и серьёзный уровень сотрудничества» между Киевом и ЕС.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед послами ЕС, заявил: «Я вижу, что мой друг Пётр Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским союзом и НАТО. Но сейчас Украина — это ни то, ни другое. Я думаю, что все должны иметь это в виду».

Также Юнкер отметил, что из 60 войн в мире ни одна не ведётся в Европе, кроме Украины, которая «не является европейской в смысле Евросоюза».

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