Калуга, 30 августа, 2017, 18:56 — ИА Регнум. 30 августа глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в городской педагогической конференции «Муниципальная система образования накануне 2017/2018 учебного года: диалоги о главном»

Фото пресс-службы городской думы Калуги Глава Калуги Александр Иванов

Основным вопросом, обсуждавшимся на конференции, была подготовка муниципальной системы образования к новому учебному году. «Власти города и области уделяют большое внимание развитию системы дошкольного и среднего образования, строительству новых и реконструкции существующих детских садов и школ, — подчеркнул в своём выступлении Александр Иванов. — Впервые за последние 15 лет в Калуге построена новая современная школа на 1360 мест, это крупнейшая школа на территории Калужской области. В планах строительство ещё одной школы на Правобережье, а в дальнейшем — и в других районах города, таких как Дубрава и Кубяка, школы в которых в настоящее время перегружены. Как отметил председатель правительства Дмитрий Медведев, «столько школ, сколько мы построили за последние два года, мы не строили никогда».

В Калужской области в 2017 — 2018 учебном году за парты сядет рекордное количество учеников — более ста тысяч. В Калуге в первый класс в этом году пойдёт 4300 учеников, количество первоклассников по сравнению с прошлым годом выросло почти на 400 человек. На конференции были затронуты и вопросы развития сети дошкольных образовательных учреждений.

«Рождаемость в Калуге за прошедший год увеличилась, на 1 августа 2017 родилось 3343 ребёнка, на 159 больше, чем на 1 августа 2016, — отметил Александр Иванов, — за прошедшие годы в нашем городе было построено много новых детских садов, многие существующие детские сады были реконструированы, открыты новые группы. Только за период с 1 сентября 2016 по 1 сентября 2017 количество мест в дошкольных учреждениях города увеличилось на 324 и составило 15 749 мест. Вместе с тем ещё остаётся нерешённой проблема обеспечения местами детей в возрасте до трёх лет. Вызывает обеспокоенность и техническое состояние зданий дошкольных учреждений, многим из которых уже более пятидесяти лет. Уже второй год по предложению депутатов фракции «Единая Россия» на ремонт детских садов, построенных в 50 — 60 гг. прошлого века выделяется 20 миллионов рублей из муниципального бюджета. В текущем году за счёт выделенных средств будет проведён ремонт восьми детских садов, в большинстве из них работы уже подходят к концу. При работе над бюджетом 2018 года депутаты планируют вновь заложить средства на ремонт дошкольных учреждений в сумме не менее 20 миллионов рублей. Также будет продолжена работа по реконструкции детских садов и созданию новых групп».