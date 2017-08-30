Киев, 30 августа, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко написал президенту США Дональду Трампу растроганное письмо с восхищением на тему урагана «Харви», обрушившегося на американский штат Техас.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

Своё письмо Порошенко опубликовал на странице в Facebook.

«Очень трогательно видеть, как рядовые американцы помогают друг другу, часто рискуя собственной жизнью», — написал Порошенко, отметивший также «несокрушимость духа и воли американского народа».

«Такой героизм и единство, несмотря на экстремальные условия, в очередной раз убеждают нас в несокрушимости духа и воли американского народа перед любыми вызовами, будь то разрушительные стихийные бедствия или международные проблемы», — такими словами президент Украины выразил своё восхищение и надежду.

На словах украинский президент передал поддержку своим «американским друзьям».

Реакция «американских друзей» на послание Петра Порошенко пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Луизиана из-за урагана «Харви» объявлен режим ЧС, а в штате Техас, по разным данным, от урагана погибли до 30 человек.