Вена, 30 августа, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины отказаться от практики преследования иностранных журналистов. Об этом написал 30 августа на своей странице в Twitter.

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«Я призываю Украину не задерживать и не депортировать журналистов из других государств-членов ОБСЕ», — заявил представитель ОБСЕ.

Своё сообщение Арлем Дезир сопроводил тегом #AnnaKurbatova.

Напомним, 30 августа стало известно, что журналистка российского «Первого канала» Анна Курбатова была похищена возле офиса телеканала в Киеве. Неизвестные посадили журналистку в автомобиль и увезли.

Позднее в Службе безопасности Украины сообщили, что Анна Курбатова будет депортирована в Россию, в настоящее время оформляются документы для её официального выдворения с территории Украины.

Незадолго до инцидента Анна Курбатова выступала с репортажами о преследованиях журналистов на Украине, а также освещала празднование Дня независимости Украины. Скандальный украинский сайт «Миротворец» добавил её в свой чёрный список за «манипулирование общественно значимой информацией» и «антиукраинскую пропаганду».